علي معلول يؤكد اقتراب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري

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تحدث النجم الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي عن الفوز الأخير لفريقه على حساب فريقه النصر بخماسية نظيفة، وأيضاً عن إمكانية حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل مبكر قبل نهاية الموسم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد النجم التونسي علي معلول أن فريق الأهلي اقترب كثيراً من حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، وخاصة في ظل اتساع الفارق بشكل واضح مع أقرب الملاحقين مع العلم بأن الفارق قد وصل إلى 20 نقطة كاملة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم التونسي علي معلول على أن فريقه قدم مستوى مميزاً للغاية في المباراة الماضية أمام فريق النصر في مساء يوم أمس الإثنين، مما أدى في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة العريضة مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأهم هو حصد النقاط الثلاث.

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