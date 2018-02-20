طارق يحيي: أداء الزمالك غير مستقر تماماً مع إيهاب جلال

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تحدث الكابتن طارق يحيي المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي عن فريق الزمالك، وتحديداً عن وضعية الفريق تحت قيادة المدير الفني له الكابتن إيهاب جلال في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن طارق يحيي أن أداء فريق الزمالك غير مستقر على الإطلاق تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فوزه على حساب فريق بتروجيت بثلاثية في مباراة يوم أمس الإثنين لا تُعتبر مقياساً بشكل نهائي نظراً لسوء مستوى الفريق البترولي في المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طارق يحيي على ضرورة الحكم على مستوى فريق الزمالك مع الكابتن ايهاب جلال في نهاية الموسم وليس الآن، وخاصة وأن الكابتن إيهاب جلال لا يزال لم يفرض أسلوبه بعد على جميع لاعبي فريق الزمالك.

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