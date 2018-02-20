قرار هام من الجهات الأمنية بخصوص مباريات الأهلي الأفريقية

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي أن الجهات الأمنية قد اتخذت قراراً هاماً، وذلك بخصوص مباريات فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على أرضه في نسخة العام الحالي 2018 م.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجهات الأمنية قد وافقت بشكل مبدئي على نقل مباريات فريق الأهلي الأفريقية على أرضه إلى ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة بدلاً من ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك بحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف مشجع فقط بدلاً من 25 ألف مشجع.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يزال ينتظر إرسال وزارة الداخلية خطاباً رسمياً بذلك القرار، ومن ثم سوف يتم إرسال خطاباً رسمياً من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النادي الأهلي من أجل إعلامه بالقرار.

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