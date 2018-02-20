المصري البورسعيدي يحجز مقعده في الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية

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تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 رغم خسارته خارج أرضه أمام مضيفه فريق جرين بافالوز الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على أرض دولة زامبيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق المصري البورسعيدي في المباراة اللاعب أحمد جمعة في الدقيقة السابعة عشر، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من عمر المسابقة الأفريقية.

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وكان فريق المصري البورسعيدي قد نجح في تحقيق الانتصار بسهولة بالغة في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على الأراضي المصرية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وبالتالي يحجز فريق المصري البورسعيدي مقعده في الدور المقبل مع العلم بأن الهدف الرئيسي للفريق البورسعيدي هو التأهل إلى دور المجموعات بعد فشله في ذلك في نسخة العام الماضي 2017 م.

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