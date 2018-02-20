ريال مدريد يجد البديل المناسب لتفادي التعاقد مع النجم البلجيكي هازارد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني قد وجد البديل المناسب، وذلك من أجل تفادي التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أنه هناك حالة من الإجماع داخل البيت الملكي على قدرة النجم الإسباني الصاعد ماركو أسينسيو على القيام بدور رئيسي في الفريق المدريدي في الفترة المقبلة، وذلك من أجل عدم دفع الأموال الطائلة من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأداء المثالي الذي يُقدمه النجم الإسباني ماركو أسينسيو هو ما ساعد الجميع داخل البيت الملكي على اتخاذ ذلك القرار، وعلى الرغم من أن الفرنسي زين الدين زيدان معجب بشدة بمستوى النجم البلجيكي إيدين هازارد، إلا أن القيمة المرتفعة للغاية التي تطلبها إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش تُعتبر العائق الأكبر من أجل إتمام الصفقة.

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