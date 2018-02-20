التعادل يحسم قمة ستامفورد بريدج بين تشيلسي وبرشلونة

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة القمة بين فريق تشيلسي الإنجليزي وبين ضيفه فريق برشلونة الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة البرازيلي ويليان في الدقيقة الثانية والستين، فيما سجل فريق برشلونة هدف التعادل في الدقيقة الحادية والسبعين عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / تيموي باكايوكو / نغولو كانتي / ماركوس ألونسو / ويليان / بيدرو رودريغيز

خط الهجوم: إيدين هازارد

تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

ملخص مباراة تشيلسي وبرشلونة

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق برشلونة أن يستحوذ على الكرة بشكل كامل، وفي المقابل أغلق فريق تشيلسي مناطقه الدفاعية بإحكام كبير للغاية مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل التسجيل.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة في القمة لمصلحة فريق تشيلسي، وذلك حينما سدد النجم البلجيكي إيدين هازارد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت جانباً، أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برشلونة فقد جاء في الدقيقة السادسة عشر وذلك حينما سدد النجم البرازيلي باولينيو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت جانباً أيضاً.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين سدد النجم البرازيلي ويليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى الألماني تير شتيجن تصدى للكرة وتعاطف مع الفريق الكتالوني، وفي الدقيقة الحادية والأربعين سدد النجم البرازيلي ويليان كرة أخرى وهذه المرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى تير شتيغن هو من تصدى للكرة هذه المرة.

لتمر بعدها بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني استمر السيناريو ذاته من الجانبين ولكن مع زيادة الشراسة في الالتحامات البدنية من جانب لاعبي فريق تشيلسي على الضيوف، وفي الدقيقة الحادية والستين نجح فريق تشيلسي في مباغتة الفريق الكتالوني وذلك حينما سجل له النجم البرازيلي ويليان أولى الأهداف بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة عارمة من جماهير البلوز.

وبعد الهدف مباشرة حاول الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني أليكس فيدال بدلاً من البرازيلي باولينيو، وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين تمكن فريق برشلونة من تعديل النتيجة وذلك عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب استغلاله خطأ فادح من خط دفاع فريق تشيلسي.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين حاول الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي أن يُزيد من فعالية فريقه الهجومية وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بدلاً من الإسباني بيدرو رودريغيز.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط أراد المدرب أنطونيو كونتي أيضاً تأمين خط وسط ميدانه بشكل أكبر وذلك من خلال إشراك الإنجليزي داني درينكووتر بدلاً من الإسباني سيسك فابريغاس، إلا أن بقية دقائق المباراة لم تشهد أي جديد في نهاية المطاف حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الطرفين في انتظار مباراة الإياب على ملعب الكامب نو في شهر مارس المقبل.

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