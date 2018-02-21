موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في الدوري الاسباني اليوم الاربعاء 21/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ليغانيس نظيره فريق ريال مدريد في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في مباراة مؤجلة في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

ستُقام مباراة ريال مدريد وليغانيس في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس

ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / إيسكو / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة