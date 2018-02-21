موعد مباراة الاتفاق والقادسية بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم الاربعاء 21/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتفاق والقادسية بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق القادسية نظيره فريق الاتفاق في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في مباراة مؤجلة في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتفاق والقادسية

ستُقام مباراة الاتفاق والقادسية في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والقادسية

ستكون مباراة الاتفاق والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

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