موعد مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت في دوري أبطال أفريقيا اليوم الاربعاء 21/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فريق جينيريشن فوت السنغالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

موعد مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت

ستُقام مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت

ستكون مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات، إضافة إلى قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

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