موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في دوري أبطال اوروبا اليوم الاربعاء 21/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق إشبيلية الإسباني نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أليكسيس سانشيز / بول بوغبا / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

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