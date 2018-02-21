موعد مباراة روما وشاختار في دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء 21/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وشاختار في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق شاختار الأوكراني نظيره فريق روما الإيطالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة روما وشاختار

ستُقام مباراة روما وشاختار في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وشاختار

ستكون مباراة روما وشاختار منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

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