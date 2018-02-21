الزمالك يحصل على توقيع حارس مرمى سموحة في انتظار الاتفاق مع إدارة النادي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد حصل على توقيع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتفق على كافة التفاصيل مع حارس المرمى محمد أبو جبل، وذلك من أجل عودته مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم في الفترة المقبلة بدء التفاوض بشكل رسمي مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك تأتي في ظل اقتراب رحيل النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن أحمد الشناوي يرغب في خوض تجربة الاحتراف في القارة الأوروبية وهو الأمر الذي ربما سوف يتحقق له بعد المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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