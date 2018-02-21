إيهاب جلال يضع اللمسات الأخيرة على الزمالك قبل مواجهة النصر

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لملاقاة ضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الأخير اليوم على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة وهو نفس الملعب الذي سوف يحتضن المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام النصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح

خط الدفاع: إسلام جمال / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / حازم إمام

خط الوسط: معروف يوسف / محمد أشرف / محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود عبد العاطي / أحمد داوودا / أيمن حفني / عماد فتحي / أحمد مدبولي / محمد عنتر / عبد الله جمعة / يوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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