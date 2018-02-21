جوارديولا يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم ليفربول في الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا قد أخبر إدارة نادي مانشستر سيتي بضرورة الدخول في مفاوضات مع النجم الألماني إيمري تشان لاعب نادي ليفربول حالياً، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما أضافت التقارير أيضاً أن عدم تجديد اللاعب الدولي الألماني عقده حتى هذه اللحظة مع نادي ليفربول هو الدافع الأكبر لجميع الأندية الراغبة في التعاقد معه، علماً بأن عقد النجم إيمري تشان ينتهي مع نادي ليفربول في الصيف المقبل أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، ولعل من أبرز الأندية أيضاً المهتمة بضم اللاعب منذ الصيف الماضي هو نادي يوفنتوس الإيطالي والذي لا يزال يسعى إلى الظفر بخدماته في الفترة المقبلة.
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