المحمدي يفتح قلبه للفيفا ويكشف عن طموحاته في مونديال روسيا المقبل

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أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مقابلة حصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي مع النجم الدولي المصري أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي حالياً، وذلك بخصوص كواليس تأهل المنتخب الوطني المصري إلى مونديال روسيا المقبل إضافة إلى طموحات أحفاد الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

ففي خلال المقابلة الحصرية التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع النجم أحمد المحمدي والتي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بنشر كامل تفاصيلها عبر موقعه الرسمي، أكد النجم المخضرم أحمد المحمدي أن أصعب لحظة طوال مسيرته الرياضية كانت في المباراة التي حسمت تأهل منتخب مصر إل مونديال روسيا المقبل.

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حيث أشار النجم أحمد المحمدي إلى أن آخر 5 دقائق في عمر المباراة كانت في غاية الصعوبة عليه وعلى بقية زملائه في المنتخب المصري، وخاصة وأنه قد تم الدفع به في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة أمام منتخب الكونغو، علماً بأن منتخب الكونغو نجح بعدها مباشرة في تعديل النتيجة قبل أن يُهدي النجم محمد صلاح هدف الفوز لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم المخضرم أحمد المحمدي على أن رؤية فرحة الشعب المصري بأكمله عقب نهاية المباراة جعلت جميع لاعبي المنتخب المصري يشعرون بالفخر الشديد، وخاصة وأن المنتخب المصري لم ينجح في التأهل إلى بطولة كأس العالم منذ عام 1990 م.

وعن النجم محمد صلاح قال أحمد المحمدي: “محمد صلاح كان له فضل كبير في تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم، هو لاعب موهوب وتطور بشكل كبير سواء فنياً أو جسدياً، أنا أعرفه منذ زمن طويل وأتمنى أن يُحافظ على مستواه الحالي حتى موعد المونديال حتى يُساعد المنتخب في مشواره”.

وعن مجموعة المنتخب المصري في المونديال إضافة إلى طموحات أحفاد الفراعنة، أكد النجم المخضرم أحمد المحمدي أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب المصري ليست سهلة، ولكنها في الوقت ذاته ليست صعبة أيضاً نظراً لتقارب مستوى جميع المنتخبات فيها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع يسعى إلى إنهاء مرحلة الكابتن مجدي عبد الغني وهدفه الوحيد لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم.

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