ميلان يقترب من استعادة خدمات نجمه السابق في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ميلان الإيطالي بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي نيس الفرنسي، وذلك من أجل العودة إلى صفوف قلعة الروسونيري في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ميلان تُريد استعادة خدمات النجم ماريو بالوتيلي مرة أخرى في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان حالياً.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر الذي سوف يُساهم بشكل كبير للغاية في حسم الصفقة، هو نجاح فريق ميلان في ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من جديد بعد غياب طويل للغاية للنادي العريق عن أعرق المسابقات الأوروبية.

وفي حالة حدوث ذلك سوف يضمن نادي ميلان بنسبة مؤكدة موافقة النجم ماريو بالوتيلي على الانتقال إلى صفوف نادي الروسونيري، وخاصة وأن ناديه الحالي نيس بات يُعاني كثيراً سواء على الصعيد المحلي في مسابقة الدوري الفرنسي، أو حتى على صعيد مسابقة الدوري الأوروبي التي بات على مشارف الإقصاء منها في الموسم الحالي منذ دور ال32 في حالة فشله في تخطي عقبة فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

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