تعرف على رسالة إيمري قبل مواجهتي كلاسيكو فرنسا وريال مدريد

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قام الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتوجيه رسالة شديدة اللهجة اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك إلى كلاً من فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي وأيضاً فريق ريال مدريد الإسباني قبل المواجهة المرتقبة معهما في الفترة المقبلة.

وفي إطار هذه الرسالة التي قام المدرب الإسباني أوناي إيمري بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري أن فريقه حقق أرقاماً مخيفة للغاية لأي فريق على ملعبه حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كامل تركيز الفريق الباريسي منصب على تحقيق الانتصار في مبارياته الحاسمة القادمة.

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كما أضاف أيضاً المدرب الإسباني أوناي إيمري في رسالته: “مارسيليا وريال مدريد يعرفون أن عليهم القدوم إلى باريس، لكن ما لا يعرفونه ماذا ينتظرهم”، مشدداً في ختام رسالته على أن فريقه سوف يبذل أقصى مجهود لديه على أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار ولا شيء سواه.

ومن المفترض أن يواجه فريق باريس سان جيرمان غريمه التقليدي فريق أولمبيك مارسيليا في يوم الأحد في كلاسيكو فرنسا في مسابقة الدوري الفرنسي، وفي يوم الأربعاء المقبل سوف تتجدد المواجهة بين الغريمين مرة أخرى ولكن هذه المرة في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا.

وفي مطلع شهر مارس المقبل وتحديداً في اليوم السادس من عمر الشهر سوف يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق ريال مدريد في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال، علماً بأن المباريات الثلاثة سوف يتم إقامتهم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

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