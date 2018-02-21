مصادر صحفية تؤكد رغبة أليغري في ضم نجم مانشستر يونايتد

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كشفت مصادر صحفية إيطالية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل وتحديداً قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس يرغب في ضم النجم الإيطالي ماتيو دارميان ظهير أيمن فريق مانشستر يونايتد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف فريق السيدة العجوز قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي سوف تُحاول أن تستغل العلاقة المتوترة بين اللاعب وبين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد، وخاصة في ظل جلوس اللاعب الإيطالي حبيساً على مقاعد البدلاء في معظم مباريات الموسم الحالي، وإن حان موعد مشاركته مع الفريق يتم إشراكه في مركز الظهير الأيسر وليس في مركزه الأصلي الظهير الأيمن.

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