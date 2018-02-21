مدرب الأهلي يؤكد جاهزية المارد الأحمر لانطلاقة مشواره الأفريقي

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي عن آخر تحضيرات فريق الأهلي، وذلك استعداداً لانطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريقه جاهز لانطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كامل تركيز الفريق منصب في الوقت الحالي فقط على مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخاصة في ظل اقتراب المارد الأحمر من حسم لقب المسابقة.

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حيث يفصل بين فريق الأهلي صاحب صدارة الدوري المصري وبين أقرب ملاحقيه وهو فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني 20 نقطة كاملة بعد مرور 25 أسبوع من عمر المسابقة، وبالتالي فإن فريق الأهلي لا يحتاج سوى إلى حصد 10 نقاط فقط لا غير من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

أما انطلاقة مشوار المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م، فسوف تكون في اليوم العاشر من شهر مارس المقبل في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأخير من عمر المسابقة، على أن تُقام مباراة الإياب في الأسبوع الذي يليه مباشرة من الشهر ذاته قبل أن ينطلق دور المجموعات في شهر مايو المقبل.

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