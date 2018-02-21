خطوة هامة من إدارة الزمالك قبل مواجهة النصر في الدوري المصري

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قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي بخطوة مهمة للغاية، وذلك قبل المواجهة المقبلة لفريق الزمالك أمام ضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بصرف مكافآت الفوز إلى كافة لاعبي فريق الزمالك، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق في المباراة الماضية على حساب مضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن ذلك الانتصار كان هو الرابع على التوالي لأبناء القلعة البيضاء في مشوارهُم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة نادي الزمالك إلى محاولة تحفيز لاعبي الفريق بشكل أكبر، وخاصة وأن فريق الزمالك بات قريباً للغاية من تحقيق هدفه وهو إنهاء الموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، وذلك حتى يحجز الفريق مقعده من جديد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019 م.

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