محمد هاني: سعيد بهدفي الأول مع الأهلي واقتربنا من حسم الدوري

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تحدث النجم الصاعد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي عن أولى أهدافه التي سجلها مع النادي الأهلي، إضافة إلى حظوظ فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد اللاعب محمد هاني أنه سعيد للغاية بعد الهدف الأول له على المستوى الشخصي، والذي سجله في المباراة الماضية لفريقه التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق النصر بخمسة أهداف مقابل لا شئ على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللاعب محمد هاني على أن فريقه اقترب من حسم لقب الدوري المصري الممتاز بنسبة كبيرة للغاية، وخاصة في ظل حاجة الفريق إلى عشر نقاط فقط لا غير أو تحديداً إلى ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد من أجل حسم لقب المسابقة بغض النظر عن نتائج بقية المنافسين.

وفي ختام تصريحاته أشار اللاعب محمد هاني إلى أنه يبذل أقصى مجهود لديه في الحصص التدريبية، كما يُحاول أيضاً أن يقوم بتطوير مستواه وذلك حتى يعتمد عليه الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري في المباريات بشكل أساسي.

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