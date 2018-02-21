سكاي سبورتس تؤكد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

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كشفت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع أحد النجوم البارزين في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الشبكة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز مستعدة لكي تدفع مبلغ 200 مليون يورو إلى إدارة نادي مانشستر سيتي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت الشبكة أيضاً أن التألق اللافت للنجم البلجيكي كيفن دي بروين رفقة فريقه مانشستر سيتي في الموسم الحالي، جعل إدارة نادي ريال مدريد تهتم به كثيراً وخاصة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي بالمزيد من العناصر المميزة قبل انطلاقة الموسم المقبل من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

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