مروان محسن: منافستي مع وليد أزارو في مصلحة النادي الأهلي

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تحدث النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المنافسة بينه وبين المهاجم المغربي وليد أزارو في فريق الأهلي، إضافة إلى طموحاته وأحلامه في الفترة القادمة سواء مع النادي الأهلي أو حتى على المستوى الشخصي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد النجم مروان محسن أن المنافسة بينه وبين النجم وليد أزارو على مركز المهاجم الصريح في تشكيلة فريق الأهلي الأساسية، يُعتبر في مصلحة النادي الأهلي بشكل عام وهو الأمر الذي يُعد أكثر أهمية من المصلحة الشخصية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم مروان محسن إلى أن النجم المغربي وليد أزارو يُقدم مستوى مميزاً للغاية في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن قرار مشاركته في التشكيلة الأساسية للفريق يعود فقط إلى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم مروان محسن على أن أحلامه في الفترة المقبلة تكمن في الفوز بالألقاب مع فريق الأهلي، إضافة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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