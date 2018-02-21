ميلان يُفكر جدياً في ضم نجم روما في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ميلان الإيطالي يُفكر جدياً في التعاقد مع نجم نادي روما الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم المقبل من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ميلان سوف تدخل في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي روما في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو مهاجم نادي روما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان، والذي يسعى إلى تثبيت نفسه في منصبه في الموسم المقبل مع العلم بأن ذلك لن يحدث إلا في حالة تأهل فريق الروسونيري إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن جانبها سوف تقوم إدارة ميلان بتقديم عرض إلى نادي روما تصل قيمته إلى مبلغ 25 مليون يورو، وذلك من أجل حسم الصفقة فور باب الميركاتو الصيفي المقبل مع العلم بأن اللاعب إدين دجيكو كان على مشارف الانتقال في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل مبلغ 30 مليون يورو.

ولكن إدارة نادي روما رفضت حينها الصفقة بسبب أهمية اللاعب في صفوف فريق الذئاب، وخاصة وأن فريق روما يُنافس بقوة في الموسم الحالي على إحدى المقاعد الأربعة الأولى في مسابقة الدوري الإيطالي، كما يسعى أيضاً إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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