عبد الله السعيد يصدم جماهير القلعة البيضاء رغم عرض الزمالك المغري

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي عن تفاصيل مفاجأة للغاية، وذلك بخصوص مفاوضات نادي الزمالك مع النجم عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي في ظل اقتراب نهاية عقده مع المارد الأحمر.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن أمير مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قام بالاتصال هاتفياً بالنجم عبد الله السعيد في الأيام القليلة الماضية وذلك من أجل تقديم عرض مغري للغاية له من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء في الصيف المقبل أي عقب نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن عرض نادي الزمالك شمل العديد من الامتيازات من الناحية المادية، إضافة إلى منح النجم عبد الله السعيد الحرية الكاملة في حالة وصول له عرض خارجي مغري من أحد أندية الخليج، كما تضمن العرض أيضاً حصول النجم عبد الله السعيد على فيلا بإحدى المناطق الراقية في العاصمة المصرية القاهرة بإهداء من أحد رجال الأعمال الزملكاوية.

وعلى الرغم من كل هذه الامتيازات في عرض نادي الزمالك، إلا أن النجم عبد الله السعيد رفض نهائياً فكرة الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك سواء في الموسم المقبل أو في أي موسم آخر، وذلك بسبب ارتباطه الشديد بالنادي الأهلي وخاصة جماهير القلعة الحمراء.

وينتهي عقد النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى اتفاق بشأن تمديد عقده مع النادي، مما جعل العديد من الأندية ترغب في الظفر بخدماته وخاصة أندية الخليج العربي.

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