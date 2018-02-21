جلسة خاصة بين نجم الإسماعيلي ورئيس النادي.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

شهد اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي قيام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بعقد جلسة خاصة مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق معه حول تجديد عقده مع الدراويش لفترة أخرى.

حيث قام المهندس إبراهيم عثمان بعقد جلسة خاصة مع الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي، وذلك من أجل محاولة إغرائه لكي يقوم بتجديد عقده مع نادي الإسماعيلي، علماً بأن عقد المهاجم دييجو كالديرون ينتهي مع فريق الدراويش عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

Advertisements

ويرغب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في الحفاظ على كامل عناصر فريق الدراويش الأساسية قبل نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى يُنافس فريق الإسماعيلي بشكل قوي للغاية على الألقاب انطلاقاً من الموسم المقبل وخاصة في ظل المستوى المميز الذي قدمه الفريق في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ولعل ما قد يُعقد الأمور على مجلس إدارة نادي الإسماعيلي هي العروض المغرية للغاية القادمة من أندية الخليج العربي، وتحديداً من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين، وإضافة لذلك أيضاً بسبب احتمالية فشل فريق الإسماعيلي في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019 م.

إقرأ أيضاً: عبد الله السعيد يصدم جماهير القلعة البيضاء رغم عرض الزمالك المغري