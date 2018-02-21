بايرن ميونخ يتعرض لضربة موجعة رغم الفوز العريض على بشكتاش في دوري الأبطال

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تعرض فريق بايرن ميونخ الألماني إلى ضربة موجعة للغاية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك على الرغم من فوزه الكاسح على حساب ضيفه فريق بشكتاش التركي بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وعلى الرغم من مشاركته منذ بداية المباراة بشكل أساسي، إلا أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز قد تعرض إلى الإصابة في ربلة الساق قبل نهاية شوط المباراة الأول بلحظات قليلة فقط وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر اللقاء.

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ومن جانبه أكد الألماني يوب هاينكس مدرب فريق بايرن ميونخ خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن إصابة النجم الكولومبي خاميس رودريغيز ليست خطيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب سوف يخضع إلى الفحوصات الطبية اللازمة اليوم الأربعاء من أجل تحديد حجم إصابته وأيضاً لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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