تعرف على حكم المباراة النهائية لكأس الرابطة بين أرسنال ومانشستر سيتي

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تستعد جماهير كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي، والتي سوف تجمع بين كلاً من فريق مانشستر سيتي وبين منافسه فريق أرسنال.

ومن جانبه قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتعيين الحكم كريج باوسن من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن هذه المباراة سوف تُقام على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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