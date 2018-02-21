الأهلي يبدأ تحضيراته استعداداً لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي.

وقد شهد مران اليوم غياب حارس المرمى شريف إكرامي بسبب وفاة جدته، فيما غاب المهاجم المغربي وليد أزارو عن التدريبات الجماعية واكتفى فقط بخوض تدريبات تأهيلية بسبب معاناته من الإجهاد، كما تعرض اللاعب الجنوب أفريقي باكا إلى الإصابة بعد التدخل العنيف عليه من طرف اللاعب إسلام محارب أثناء المران.

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ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم السبت المقبل، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ولا يحتاج فريق الأهلي سوى إلى حصد 10 نقاط فقط في المباريات المتبقية له في مشواره في المسابقة، وذلك حتى يحسم أمر اللقب بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج بقية الأندية المنافسة والتي ابتعد عنها بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

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