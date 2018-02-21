تعرف على منافس فريق الأهلي في دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لانطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م، وذلك بداية من شهر مارس المقبل من خلال خوض الدور التمهيدي الأخير من عمر المسابقة والمؤهل بدوره إلى دور المجموعات من المسابقة الأفريقية.
وسوف يواجه فريق الأهلي نظيره فريق مونانا الغابوني ذهاباً على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في يوم 9 أو 10 أو 11 من شهر مارس المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في يوم 16 أو 17 أو 18 من الشهر ذاته.
وكان فريق مونانا قد تعرض إلى الخسارة في ذهاب الدور التمهيدي الأول من عمر المسابقة على يد مضيفه ريال كلوب من بوركينا فاسو بهدف وحيد مقابل لا شئ، قبل أن ينجح في تحقيق الانتصار اليوم في مباراة الإياب على أرض دولة الغابون بهدفين مقابل لا شئ.
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