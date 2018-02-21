ريال مدريد يثأر من ليغانيس ويُواصل سلسلة انتصاراته في الليغا

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حقق فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة الحادية عشر والبرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة التاسعة والعشرين وأيضاً الإسباني سيرخيو راموس في الدقيقة التسعين من ركلة جزاء، فيما تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريق ليغانيس في المباراة اللاعب أوناي بوستنزا في الدقيقة السادسة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما استقر رصيد فريق ليغانيس عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيكو كاسيا

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماتيو كوفاسيتش / إيسكو / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجو: كريم بنزيمة

تشكيلة فريق ليغانيس الأساسية في المباراة

سولار / تيتو / بوستنزا / جومباو / جابرييل / نبيل الزهر / بيفو / دييجو ريكو / إراسو / سيفاس / عمر راموس

ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يقوم بفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه إلى حسم نتيجة المباراة بشكل مبكر تفادياً لحدوث أي سيناريو غير مرغوب فيه على الإطلاق، وخاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي يُعاني منها الفريق الملكي في هذه المواجهة.

ولكن فريق ليغانيس كان له رأياً مغايراً تماماً وأراد أن يُعقد من مهمة فريق ريال مدريد، وفي الدقيقة السادسة نجح فريق ليغانيس في تحقيق مبتغاه وذلك حينما استغل ثغرة في خط دفاع الفريق الملكي ليُسجل على إثرها القائد أوناي بوستنزا أولى أهداف أصحاب الأرض في المباراة وسط فرحة عارمة من جانب جماهير نادي ليغانيس.

أما رد فعل فريق ريال مدريد فلم يتأخر على الإطلاق، فبعد مرور خمسة دقائق فقط تمكن الفريق الملكي من تعديل النتيجة وذلك عبر النجم الإسباني لوكاس فاسكيز مُعيداً فريقه من جديد بشكل سريع للغاية في أجواء المباراة.

ولم يكتفِ الفريق الملكي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من أجل التقدم في النتيجة ومن ثم قتل المباراة بشكل نهائي لضمان حصد النقاط الثلاث، وفي الدقيقة التاسعة والعشرين نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الثاني في المباراة بطريقة أكثر من رائعة بعد عدة تمريرات قصيرة وسريعة من جانب لاعبي الفريق الملكي، والتي أنهاها النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو في الشباك واضعاً فريقه في المقدمة.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء انخفض إيقاع لعب فريق ريال مدريد نوعاً ما، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليغانيس الضغط على ضيفه بحثاً عن تعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل إحياء آماله من جديد في المباراة، إلا أن ذلك السيناريو استمر دون أي تغيير حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق ريال مدريد حسم الأمور من خلال إضافة المزيد من الأهداف، وخاصة في ظل الحماسة الكبيرة التي دخل بها فريق ليغانيس والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على الفريق في ظل الثغرات المتواجدة في خط دفاعه على مدار الموسم الحالي بأكمله.

وفي الدقيقة الرابعة والستين كاد فريق ليغانيس ينجح في تعديل النتيجة، وذلك بعدما سدد المهاجم الفرنسي كلاوديو كرة من داخل منطقة الجزاء إلا أن حارس المرمى كيكو كاسيا أبعدها بنجاح للخارج وأنقذ مرمى فريقه من هدف التعادل.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين حاول مدرب فريق ليغانيس أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه وذلك من خلال إشراك النجم المغربي نور الدين أمرابط بدلاً من عمر راموس على أمل أن يتمكن فريقه من إدراك التعادل.

أما على الجانب المقابل فقد بدا أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد هو الآخر طامعاً في تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الويلزي جاريث بيل بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة السادسة والسبعين.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثمانين حاول الفرنسي زين الدين زيدان أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه الدفاعي بشكل أكبر من أجل الحفاظ على تقدم فريقه، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب ماركوس لورينتي بدلاً من النجم الإسباني إيسكو.

لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، حتى جاءت الدقيقة التسعين وحينها تحصل فريق ريال مدريد على ركلة جزاء ليُنفذها القائد سيرخيو راموس بنجاح محرزاً الهدف الثالث لفريقه في المباراة حاسماً من أمر النقاط الثلاث بشكل نهائي، وبذلك يُحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

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