مصر المقاصة يتعرض للإقصاء من دوري أبطال أفريقيا منذ الدور التمهيدي الأول

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تعرض فريق مصر المقاصة إلى الإقصاء بشكل مبكر للغاية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م منذ الدور التمهيدي الأول من عمر المسابقة، وذلك عقب تعادله سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق جينيريشن فوت السنغالي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وعلى الرغم من المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها فريق مصر المقاصة في مدرجات ملعب القاهرة الدولي، إلا أن الفريق الفيومي قد فشل تماماً في هز شباك فريق جينيريشن فوت بأي شكل من الأشكال.

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وقد جاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فريق جينيريشن فوت كان قد فاز في مباراة الذهاب على أرض دولة السنغال بهدفين مقابل لا شئ، وبالتالي يُصبح فريق الأهلي هو الممثل الوحيد لمصر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك إلى جانب كلاً من فريق الزمالك وأيضاً فريق المصري البورسعيدي في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

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