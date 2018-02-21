فيديو: الاتفاق يُعقد من وضعية القادسية في قاع الترتيب بمشاركة “حسين السيد”

Advertisements

حقق فريق الاتفاق فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الاتفاق في المباراة كلاً من حامد الغامدي في الدقيقة الثالثة وعلي عبد الله في الدقيقة الخامسة والثمانين، فيما تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق القادسية في المباراة اللاعب هارون كمارا في الدقيقة السادسة والثلاثين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق القادسية عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

الهدف الأول لفريق الاتفاق في المباراة عبر حامد الغامدي

الهدف الثاني لفريق الاتفاق في المباراة عبر علي عبد الله وصناعة حسين السيد

الهدف الوحيد لفريق القادسية في المباراة عبر هارون كمارا

إقرأ أيضاً: ريال مدريد يثأر من ليغانيس ويُواصل سلسلة انتصاراته في الليغا