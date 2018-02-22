موعد مباراة الزمالك والنصر في الدوري المصري اليوم الخميس 22/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والنصر في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق النصر نظيره فريق الزمالك في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والنصر

ستُقام مباراة الزمالك والنصر في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر

ستكون مباراة الزمالك والنصر منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / إسلام جمال / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / عبد الله جمعة / عماد فتحي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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