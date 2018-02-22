موعد مباراة النصر والباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس 22/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين، يستقبل فريق النصر نظيره فريق الباطن في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م.

موعد مباراة النصر والباطن

ستُقام مباراة النصر والباطن في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن

ستكون مباراة النصر والباطن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

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