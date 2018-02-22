موعد مباراة أرسنال مع اوسترسوند بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 22/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال مع اوسترسوند في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق اوسترسوند السويدي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أرسنال مع اوسترسوند

ستُقام مباراة أرسنال مع اوسترسوند في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال مع اوسترسوند

ستكون مباراة أرسنال مع اوسترسوند منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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