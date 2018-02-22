موعد مباراة سبورتينغ براغا ومارسيليا بمشاركة “أحمد حسن كوكا” في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 22/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سبورتينغ براغا وأولمبيك مارسيليا بمشاركة “أحمد حسن كوكا” في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق سبورتينغ براغا البرتغالي نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة سبورتينغ براغا ومارسيليا

ستُقام مباراة سبورتينغ براغا ومارسيليا في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة سبورتينغ براغا ومارسيليا

ستكون مباراة سبورتينغ براغا ومارسيليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

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