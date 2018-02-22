تعرف على توقيت أبرز مباريات اليوم في إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي

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يشهد اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي إقامة جميع مباريات إياب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز مواعيد هذه المباريات والتي سوف تكون منقولة جميعها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن قرعة الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة سوف تُقام في ظهر يوم غداً الجمعة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن

يستقبل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره فريق كوبنهاجن الدنماركي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

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موعد مباراة نابولي ولايبزيغ

يستقبل فريق لايبزيغ الألماني نظيره فريق نابولي الإيطالي على ملعب ريد بول أرينا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان مع لودوجوريتس

يستقبل فريق ميلان الإيطالي نظيره فريق لودوغوريتس البلغاري على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نيس ولوكوموتيف موسكو

يستقبل فريق لوكوموتيف موسكو الروسي نظيره فريق نيس الفرنسي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند مع أتالانتا

يستقبل فريق أتالانتا الإيطالي نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك ليون وفياريال

يستقبل فريق فياريال الإسباني نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي على ملعب سيراميكا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة لاتسيو وستيوا بوخارست

يستقبل فريق لاتسيو الإيطالي نظيره فريق ستيوا بوخارست الروماني على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد فؤاد هو معلق المباراة.

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