أحمد أيوب يكشف عن مستقبل ثنائي القلعة الحمراء وهدف المارد الأحمر في الفترة المقبلة

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي عن بعض الأمور الخاصة بالنادي الأهلي، وتحديداً عن أهداف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن أحمد أيوب أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري لم يحسم بعد مصير كلاً من المهاجم عمرو جمال وأيضاً المهاجم الغاني جون أنطوي مع النادي الأهلي.

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حيث تنتهي إعارة المهاجم عمرو جمال مع نادي بيدفيست الجنوب أفريقي في نهاية الموسم الحالي، فيما تنتهي إعارة المهاجم جون أنطوي مع نادي مصر المقاصة في نهاية الموسم الحالي أيضاً، ولكن مع وجود بند أحقية الشراء للنادي الفيومي للمهاجم الغاني مقابل دفع مبلغ 600 ألف دولار.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن هدف فريق الأهلي في الفترة المقبلة هو حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، وخاصة قبل انطلاقة مشوار المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر مارس القادم.

وعن حارس المرمى الأساسي لفريق الأهلي الذي سوف يكون حاضراً في المباراة المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي، أشار الكابتن أحمد أيوب إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لم يستقر بعد على اسم حارس المرمى الذي سوف يبدأ المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي إضافة إلى علي لطفي من الممكن أن يبدأ أي واحد منهم المباراة.

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