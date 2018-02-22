نادي أوروبي كبير ينضم إلى السباق من أجل الظفر بخدمات محمد صلاح

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن أحد الأندية العريقة في القارة الأوروبية قد انضم إلى السباق، وذلك من أجل الظفر بخدمات الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني سوف يدخل في الفترة المقبلة بشكل قوي للغاية في المفاوضات مع إدارة نادي ليفربول، وذلك من أجل التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب إدارة نادي بايرن ميونخ تأتي تمهيداً لاحتمالية رحيل النجم الهولندي أريين روبن عن صفوف النادي البافاري في الصيف المقبل، حيث بات الجناح الهولندي الطائر على مشارف الاعتزال رسمياً عن ممارسة كرة القدم، ولكن ربما قبل الاعتزال سوف يلعب لمدة قصيرة إما في الدوري الصيني أو الدوري القطري أو ربما حتى الدوري الأمريكي بحثاً عن الأموال الطائلة.

وهو الأمر الذي سوف يدفع إدارة نادي بايرن ميونخ إلى البحث عن البديل المناسب في أسرع وقت ممكن حتى لا يتأثر الفريق البافاري في الموسم المقبل، ولا شك أن الفرعون المصري محمد صلاح الذي يلعب تقريباً في نفس مركز الجناح الهولندي الطائر سوف يكون هو البديل الأمثل لخلافته.

ويأتي ذلك في ظل المستوى المميز للغاية الذي يُقدمه الفرعون المصري محمد صلاح في الموسم الحالي رفقة فريقه ليفربول، حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل 30 هدفاً لصالح فريق ليفربول في 36 مباراة خاضها معه في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

وإضافة إلى ذلك أيضاً يُصارع الفرعون المصري محمد صلاح بقوة على لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث سجل 22 هدفاً في أقوى دوري على مستوى العالم بأكمله، ولا يفصله سوى هدف واحد فقط عن صاحب الصدارة وهو الهداف الإنجليزي هاري كين.

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