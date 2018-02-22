تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام النصر

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك استعداداً لملاقاة مضيفه فريق النصر في مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام فريق النصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / عبد الله جمعة / محمد عنتر

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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