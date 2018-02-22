كورتوا يُواصل مراوغة تشيلسي بسبب رغبته في العودة إلى مدريد

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي حالياً، لا يزال عملية مراوغته لإدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش بشأن تجديد عقده مع النادي اللندني.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم البلجيكي تيبو كورتوا يرفض حتى هذه اللحظة الحديث مع إدارة نادي تشيلسي حول عملية تجديد عقده مع نادي البلوز لفترة أخرى، وذلك على الرغم من أن عقده مع نادي تشيلسي قد بات على مشارف الانتهاء مما يؤكد على رغبته في الرحيل عن صفوف قلعة ستامفورد بريدج.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز تُعتبر هي العائق الأساسي أمام إدارة نادي تشيلسي من أجل تجديد عقد النجم البلجيكي تيبو كورتوا، وذلك بسبب رغبة النادي الملكي في التعاقد مع النجم البلجيكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولعل ما يُعقد الأمر أكثر على إدارة نادي تشيلسي، أن النجم البلجيكي تيبو كورتوا نفسه يرغب هو الآخر في العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سبق وأن أعرب عن هذه الرغبة في أكثر من مناسبة سابقة وخاصة وأن عائلته وأطفاله متواجدين في العاصمة الإسبانية وليس معه في عاصمة الضباب لندن.

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