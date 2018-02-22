تعرف على رسالة ميدو لإدارة الزمالك بخصوص إيهاب جلال

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بتوجيه رسالة هامة اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بخصوص الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يجب عليه أن يصبر على الكابتن إيهاب جلال، ويجب عليه أيضاً أن يقوم بإعطائه الفرصة الكاملة مع النادي من أجل إثبات قدراته الفنية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد حسام ميدو إلى أنه من الصعب على أي مدير فني في أي فريق في العالم أن ينجح مع فريق به العديد من العناصر الجديدة التي لم تلعب مع بعضها العديد من المباريات الكافية، لذا يحتاج فريق الزمالك إلى الانسجام من خلال خوض العديد من المباريات في الفترة القادمة.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أحمد حسام ميدو على ضرورة منح الكابتن إيهاب جلال كافة الصلاحيات الفنية في فريق الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن فريق الزمالك يجب عليه أن يفوز بكلاً من لقب كأس مصر إضافة إلى لقب كأس الاتحاد الأفريقي من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، وخاصة بعدما بات فريق الأهلي على مشارف حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي.

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