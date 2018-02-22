قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي قراراً هاماً، وذلك قبل المواجهة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري عدم إراحة العناصر الأساسية للفريق في المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي، على أن يتم تطبيق ذلك القرار أيضاً على المباراة التي تليها مباشرة أمام فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز أيضاً.

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ويأتي ذلك القرار نظراً إلى رغبة الجميع داخل جدران القلعة الحمراء في استمرار المارد الأحمر على نسق الانتصارات في الفترة المقبلة، وتحديداً في المباريات الثلاثة القادمة من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي من الناحية الحسابية، ليكون تركيز فريق الأهلي بعدها على انطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م.

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