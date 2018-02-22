بوغبا على مشارف الرحيل عن قلعة أولد ترافورد في نهاية الموسم الحالي

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي عن صفوف قلعة أولد ترافورد عقب نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم الفرنسي بول بوغبا قد طلب من وكيل أعماله مينو رايولا فتح باب المفاوضات مع أي نادي يرغب في التعاقد معه، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن رغبة النجم الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن صفوف قلعة أولد ترافورد، تأتي بسبب علاقته المتوترة تماماً مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد، وخاصة منذ تعاقد النادي مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في الميركاتو الشتوي الماضي.

وهو الأمر الذي جعل النجم الفرنسي بول بوغبا يشعر بأنه لم يعد اللاعب أكثر شهرة في صفوف فريق الشياطين الحمر، ولكن المشكلة الرئيسية التي يُعاني منها النجم الفرنسي بول بوغبا منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، هي المركز الذي يلعب فيه الفرنسي بول بوغبا في خط وسط ميدان فريق مانشستر يونايتد والذي جعله أكثر خطورة على مرمى المنافسين مثلما كان حاله مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

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