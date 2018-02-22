المحمدي يوجه نصيحة هامة إلى محمد صلاح.. تعرف عليها

Advertisements

قام النجم المصري أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي بتوجيه نصيحة هامة للغاية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي إلى زميله في المنتخب الوطني المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بخصوص مستقبله في قلعة أنفيلد رود.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس وتحديداً لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، طلب النجم أحمد المحمدي من زميله محمد صلاح بضرورة عدم النظر إلى أي عرض من العروض التي وصلت له في الآونة الأخيرة أو حتى التي سوف تصل له في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وفي إطار رسالته أيضاً شدد النجم أحمد المحمدي على أن زميله محمد صلاح يجب عليه البقاء مع نادي ليفربول لمدة موسم آخر على أقل تقدير، وخاصة بعدما أصبح له مكانة كبيرة للغاية داخل قلعة أنفيلد رود، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم محمد صلاح قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات مع نادي ليفربول في الفترة المقبلة.

إقرأ أيضاً: بوغبا على مشارف الرحيل عن قلعة أولد ترافورد في نهاية الموسم الحالي