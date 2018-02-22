قرار هام من إدارة ميلان بخصوص إمكانية التعاقد مع أنطونيو كونتي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن إدارة نادي ميلان الإيطالي قد اتخذت قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص إمكانية التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ميلان قررت صرف النظر عن التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي حالياً، وذلك على الرغم من أن إدارة نادي الروسونيري قد أعربت عن رغبتها في التعاقد مع المدرب الإيطالي منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب إدارة نادي ميلان، تأتي في ظل تحسن نتائج الفريق وأدائه بشكل ملحوظ للغاية منذ انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، مما جعل إدارة نادي ميلان تُفكر جدياً في تجديد عقد الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق الروسونيري حالياً.

ولعل الأمر الذي سوف يُعزز ذلك بشكل كبير هو فوز فريق ميلان في نهاية الموسم الحالي بلقب كأس إيطاليا أو لقب الدوري الأوروبي، فيما يبقى التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بمثابة الإنجاز الأكبر الذي يبحث عنه نادي ميلان طوال السنوات الماضية.

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