تشيلسي يفقد الأمل نهائياً في التعاقد مع نجم يوفنتوس في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد فقد الأمل نهائياً، وذلك بخصوص التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن كلاً من إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش وأيضاً الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، قرروا صرف النظر نهائياً عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر فريق يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المبالغ المالية المرتفعة للغاية التي تُطالب بها إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي، جعلت إدارة نادي تشيلسي تنسحب بشكل نهائي من الصفقة وخاصة في ظل رغبة النجم البرازيلي أليكس ساندرو نفسه في عدم الرحيل عن قلعة البيانكونيري.

ولعل ما جعل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يرضخ لقرار إدارة نادي تشيلسي، أن فريقه يمتلك في الوقت الحالي لاعبين على مستوى عالي في مركز الظهير أو الجناح الأيسر، وهما كلاً من الإسباني ماركوس ألونسو إضافة إلى الإيطالي زاباكوستا.

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