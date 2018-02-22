باريس سان جيرمان يجد البديل المناسب من أجل خلافة المدرب أوناي إيمري

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كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد وجد البديل المناسب، وذلك من خلافة الإسباني أوناي إيمري في منصب مدرب فريق باريس سان جيرمان انطلاقاً من الموسم المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي سوف تتجه إلى الدخول في مفاوضات مع الإسباني لويس إنريكي في الفترة المقبلة، وذلك حتى يتولى تدريب الفريق الباريسي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد وضعت أيضاً الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني حالياً ضمن أولوياتها، علماً بأن أهم شئ بالنسبة إلى إدارة النادي الباريسي هو التعاقد مع مدرب قادر على قيادة فريق باريس سان جيرمان نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مستقبل المدرب الإسباني أوناي إيمري مع فريق باريس سان جيرمان لا يزال عالقاً في الهواء، وبدون أدنى شك سوف يكون الحسم لمصير المدرب الإسباني في اليوم السادس من شهر مارس المقبل، وذلك حينما يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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