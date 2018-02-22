مدرب منتخب بلجيكا يكشف عن مدى أهمية مواجهة منتخب مصر ودياً قبل المونديال

تحدث الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المباراة الودية، والتي سوف تُقام بين منتخب بلجيكا وبين نظيره المنتخب الوطني المصري في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز أن المواجهة الودية التي سوف تجمع بين منتخب بلجيكا وبين المنتخب المصري في غاية الأهمية وأيضاً جديرة بالاحترام، وخاصة وأن أسلوب لعب المنتخب المصري مشابه لأسلوب لعب المنتخب التونسي.
حيث يتواجد المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا المقبل في المجموعة السابعة، ويتواجد معه في المجموعة ذاتها منتخب تونس، فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى في المونديال ويتواجد معه منتخب روسيا، مما سوف يجعل المباراة الودية بين الطرفين في غاية الأهمية لكلاهما من أجل دراسة المنافسين في المونديال.
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